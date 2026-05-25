Arnavutköy'de cinayet davasında karar

Arnavutköy'de ormanlık alanda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Recep Ataş'ı silahla vurarak öldürülen Sedat Tektaş'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme, sanık Tektaş'ın haksız tahrik hükümleri uygulanarak 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Arnavutköy'de, 19 Ekim 2024 tarihinde alacak verecek meselesi yüzünden Recep Ataş'ı (45) ormanlık alanda silahla vurup öldüren Sedat Tektaş'ın (24) yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Tektaş, maktul Recep Ataş'ın müşteki eşi Emine Ataş ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Emine Ataş, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Savunma yapan sanık Tektaş, "Cinayet silahı bana ait değil, maktule aittir. Benim daha önce hiç silahım olmadı. Hiçbir suça karışmadım" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını ve tahliyesini talep etti.

Sanığın cezası 15 yıla indirildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sedat Tektaş'ın, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından bu cezada haksız tahrik hükümleri uygulayarak cezanın 15 yıla düşürülmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununa Muhalefet' suçundan ise 41 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Recep Ataş 'maktul', Sedat Tektaş ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olay öncesinde maktul Recep Ataş ile Sedat Tektaş arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık olduğu, bu anlaşmazlığın zamanla daha da arttığı, yaşanan anlaşmazlığın maktul Recep ile şüpheli Sedat arasındaki yapılmış olan yazışmalardan da anlaşıldığı belirtildi. İddianamede şüpheli Sedat'ın maktul Recep ile olan alacak verecek meselesini maktul Recep'in ailesine söyleyeceğini belirtmesi ve şüpheli Sedat'ın maktul Recep'ten alacağını sık sık istediği, şüpheli Tektaş'ın, maktul Ataş'ı Arnavutköy Balaban Köyü ormanlık alan içerisinde silahla öldürmek üzere plan yaptığı vurgulandı. İddianamede şüpheli Sedat'ın, maktul Recep'i aralarındaki meseleleri konuşma bahanesiyle ormanlık alana getirdiği, ardından ormanlık alanın yokuş aşağı kısmından aşağıya doğru şüpheli Sedat ile maktul Recep'in birlikte indikleri, maktul Recep ile şüpheli Sedat arasında tartışma çıktığı ve tartışma sırasında şüpheli Sedat'ın olay günü üzerindeki silahı çıkartarak maktul Recep'in sağ şakak kısmına sıktığı, maktul Recep'in silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yuvarlanıp aşağıya doğru sürüklendiği aktarıldı. Sedat Tektaş'ın maktul Recep Ataş'ın cebindeki telefon ve cüzdanını ve olay sırasında maktul Recep'i öldürmek için kullandığı silahı da alarak hızlıca olay yerinden araçla ayrıldığının aktarıldığı iddianamede, şüpheli Sedat'ın maktul Recep kasten öldürmek üzere kullandığı silahı olay yerine yakın mesafede boş bir ormanlık arazisi içerisine atarak olay yerinden uzaklaştığı vurgulandı. İddianamede, Sedat'ın Arnavutköy Bolluca yakınlarında bir yere geldiğinde yol kenarında durarak maktul Recep'in telefonunu kapatıp evine doğru hareket etmeye devam ettiği ve evinin yakınlarında bulunan memba mezarlığının alt kısmındaki ağaçlık alana giderek maktul Recep'e ait cüzdanı çalılıkların arasına attığı ve ağaçların arasında yürüdükten sonra çalılıkların olduğu yerde, Recep'e ait telefondan sim kartını çıkartıp kırdığı, telefonun ekran kısmını da taş ile vurup, kırıp otların arasına attığı, ardından oradan ayrılarak şüpheli Sedat'ın evine geldiği bilgisi yer aldı. Maktul Recep Ataş'ın, müşteki erkek kardeşinin polise giderek abisi hakkında kayıp ihbarında bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, kolluk görevlilerinin şüpheli Sedat'ı telefonla aradığı belirtildi. Şüpheli Sedat'ın kolluk görevlilerine Recep'in ortağı olduğunu, 19 Eylül 2024 günü saat 14.30 ile 15.00 sıralarında araç ile tıraş olmak için iş yerinden çıktıklarını aracı kendisinin kullandığını, maktul Recep'in sağ ön koltukta yanında oturduğunu, ardından birlikte parkeciye gittiklerini, parkecide iken maktul Recep'in arabadan inip sigara içerek yolun karşısına geçtiğini ve tekrar arabaya bindiğini belirttiği anlatıldı. Şüphelinin, maktul Recep'i birinin aradığını, maktul Recep'in kendisine arabadan indirmesini söylemesi üzerine saat: 16.00'da Arnavutköy Şehir Parkı'nın karşısında maktulu araçtan indirdiğini beyan ettiği belirtildi. Şüpheli Sedat'ın yakalandıktan sonra kolluk görevlilerine Recep'i ormanlık alanda silahla öldürdüğünü, silahı da çalılık bir alana attığını itiraf ettiği bilgisine yer verildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Sedat Tektaş hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri bulundurma' saçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL