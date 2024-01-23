Arnavutköy\'de emniyet şeridi ihlali yapan sürücüden polise ilginç tepki

Arnavutköy'de emniyet şeridi uygulamasında ceza yiyen sürücüden polise ilginç tepki: "Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?"

Arnavutköy'de emniyet şeridi uygulamasında kural ihlali yapan 50 sürücüye 321 bin ceza yazıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, dron kamerası ile tespit edilen 50 araç sürücüsüne toplamda 321 bin 950 TL ceza kesildi. Emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerden birisi polise, ihlal yapmadığını ifade ederek "Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?" diye tepki gösterdi.

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğunda emniyet şeridi ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetimler yapıldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri dron destekli yaptığı uygulamada trafikten kaçmak için usulsüzce emniyet şeridine giren 50 aracı tespit ederek sürücülerine 321 bin 950 TL ceza kesti. Uygulama noktasına takılan sürücülerden bir kısmı acelesi olduğunu söylerken bazı sürücülerde usulsüzlük yapmadığını iddia etti. Usulsüzlük yapmadığını iddia eden sürücülerden birisi kendisine ceza yazan polislere "Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?" diyerek tepki gösterdi. Denetimlerin sıklıkla tekrarlanacağı da öğrenilirken dron kamerasıyla alınan kayıtlarda sürücülerin ihlalleri de görüntülendi.