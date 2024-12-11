Arnavutköy'de Genç Kız Ölü Bulundu

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Erkek arkadaşıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu

Arnavutköy'de ilginç olay

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde erkek arkadaşıyla bir otele giden genç kızın odadan cansız bedeni çıktı. Polis ekiplerinin olayla alakalı çalışması devam ederken kızın şeker hastası olduğu ve gece saatlerinde insülin alabilmek için eczaneye gittikleri öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Royal Mass isimli bir otelde gerçekleşti. Akşam saatlerinde Gaye Akel isimli genç kız ile sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. isimli kişi buluştu. Sultangazi'den beraber toplu taşıma kullanarak Arnavutköy'deki otele gelmek isteyen çift yol güzergahında şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel'in rahatsızlanmasıyla bir restaurantta durakladılar. Daha sonra tekrar otele doğru yola çıktılar. Saat 17.15 sıralarında otele gelen çift resepsiyon kayıtlarının ardından beraber otel odasına çıktı. Otel odasında bir müddet vakit geçirdikten sonra Gaye Akel'in tekrar fenalaşması üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. eczaneye giderek ilaç almak istedi. İlk başta gittiği eczaneden ilaç alamayan C.A. otel odasına geri dönüp kız arkadaşı Akel'le birlikte eczaneye tekrar gitti. Eczaneden insülin alan çift daha sonra otel odasına geri döndü.

Otel odasında ilaç kullandı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi

Otel odasında beraber vakit geçiren çiftten Gaye Akel, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Kız arkadaşının duş almasına yardımcı olan C.A., iddiaya göre daha sonra uyuya kaldı. Sabah uyandığında kız arkadaşının nefes almadığını fark eden

C.A. resepsiyondan yardım isteyerek sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini istedi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk incelemesinde, genç kızın yaklaşık 2 saat önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli belirtilen ölümle alakalı inceleme başlattı. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin olayla alakalı çalışması ise devam ediyor.