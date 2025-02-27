Arnavutköy'de Servis Aracı Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Servis Aracı Yangın Çıkardı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki servis aracı alev aldı, itfaiye müdahale etti.

27.02.2025 20:46
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Arnavutköy'de servis aracı alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de, seyir halindeki servis aracında yangın çıktı. Sürücü aracı dururken araç kısa sürede alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis aracının motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup müdahale etmek istedi. Ama başarılı olamadı ve alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Aracın alevler içinde kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Servis Aracı Yangın Çıkardı - Son Dakika

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