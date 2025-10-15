Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

15.10.2025 09:42
Arnavutköy'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan İran uyruklu Masoud Nazari ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de saat 20.30 sıralarında İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana gelen olayda İran uyruklu Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Nazari ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Nazari, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede alınan önlemin ardından inceleme yaptı. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

Kaynak: DHA

3-sayfa, İran

