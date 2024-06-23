Arnavutköy'de Taraftar Grubunun Kutlaması Savaş Alanına Döndü

3.Sayfa

Arnavutköy'de amatör bir futbol takımının taraftar grubunun kuruluş yıl dönümünü, taraftarlar meydanda havai fişek ve işaret fişekleri patlatarak kutladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve ormanın yandığı kutlamada gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Arnavutköy'de bulunan Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan ARBEDE isimli grubun kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede taraftarlar kutlama yapmak istemişti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarda taraftarlar, polisin uyarısına rağmen havai fişek ve işaret fişekleri patlatmıştı. Kutlamada ortalık savaş alanına dönerken, orman ve bir evde yangın çıkmıştı. Kutlamada 3 olan gözaltı sayısı 5'e yükseldi. - İSTANBUL