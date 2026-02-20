Arnavutköy'de Trafik Kavgası Kamerada

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte yaşanan iki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmalar kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, kavga boks maçını aratmadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde iddiaya göre dün akşam saatlerinde trafikte yol verme nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine saldırdı. Cadde boks ringine dönüşürken, yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aynı saatlerde bir başka olay ise Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir kişinin darp edildiği görüldü. O anlar yine cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL