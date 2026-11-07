Arnavutköy'de virajı alamayan elektrikli araç devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de virajı alamayan elektrikli araç devrildi, 3 kişi yaralandı

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Arnavutköy\'de virajı alamayan elektrikli araç devrildi, 3 kişi yaralandı
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Arnavutköy\'de virajı alamayan elektrikli araç devrildi, 3 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de saat 15.50 sıralarında virajı alamayan elektrikli aracın devrilmesiyle meydana gelen kazada sürücü ve araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralıların bilinci açık ve hayati tehlikesi yok; kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli araç devrildi. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.50 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Doğan yönetimindeki 34 RJS 992 plakalı elektrikli araç, Kiptaş Konutları istikametine seyir halindeyken Cansever Sokak'a dönüş yapmak istedi. Sürücü sağa manevra yaptığı sırada elektrikli araç virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Ebru Doğan ile araçta bulunan Mücevher Doğan ve Döndü Doğan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada elektrikli araçta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın cadde üzerinde ilerlerken dönüş yapmak üzere manevra yaptığı ve sokak girişine devrildiği, ardından gelen araçtaki vatandaşların inerek yardıma koştuğu görüldü.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi3. SayfaOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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