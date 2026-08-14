Arnavutköy'de Yangın: Hobi Bahçeleri Zarar Gördü - Son Dakika
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Arnavutköy'de Yangın: Hobi Bahçeleri Zarar Gördü

Arnavutköy\'de Yangın: Hobi Bahçeleri Zarar Gördü
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İstanbul Arnavutköy'de çıkan yangın, rüzgarla büyüyerek hobi bahçelerini etkiledi. İtfaiye müdahale etti.

İstanbul Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler arazi içerisinde hobi bahçesi olarak kullanılan 2 özel mülke sıçrarken, bahçelerde bulunan meyve ağaçları da yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından zarar gören geniş arazi dronla havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle hızla ilerleyen alevler, arazi içerisinde hobi bahçesi olarak kullanılan 2 özel mülke de sıçradı. Yangında hobi bahçelerinin içerisinde bulunan çok sayıda meyve ağacı alevlerin arasında kalarak zarar gördü.

Rüzgar müdahaleyi zorlaştırdı

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını ve çevredeki diğer özel mülklere ulaşmasını engellemek için yoğun çalışma gerçekleştirdi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yeniden büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu zorlukla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yanan geniş arazi dronla görüntülendi

Yangının ardından alevlerin etkilediği geniş otluk alan ile zarar gören hobi bahçeleri dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda etkili olduğu, otluk alanın büyük bölümünün yandığı ve hobi bahçelerindeki meyve ağaçlarının zarar gördüğü görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Yangın: Hobi Bahçeleri Zarar Gördü - Son Dakika

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