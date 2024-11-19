Artvin'de Seyir Halindeyken Cip Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Artvin'de Seyir Halindeyken Cip Yangın Çıkardı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde bir cipin motor kısmından çıkan yangın, aracın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Sürücü ve çevredekilerin yardımıyla yangın müdahale edildi, ancak maddi hasar büyük oldu.

19.11.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Artvin'de seyir halinde motoru alev alan cip yandı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan bir cip, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Boğaziçi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Güven yönetimindeki cipin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak çevredeki vatandaşların yardımıyla itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Arhavi Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Artvin\'de Seyir Halindeyken Cip Yangın Çıkardı
Kaynak: İHA

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