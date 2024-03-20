Arzuhalciye yazdırılan dava dilekçesi sonucunda adli para cezası ödendi - Son Dakika
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Arzuhalciye yazdırılan dava dilekçesi sonucunda adli para cezası ödendi

Süleyman Yılmaz, ağız ve diş sağlığı merkezine karşı açtığı dava dilekçesini arzuhalciye yazdırdı. Yanlış dilekçe nedeniyle davayı kaybeden Yılmaz, yaklaşık 18 bin liralık adli para cezası ödemek zorunda kaldı.

20.03.2024 16:34
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Pahalı diye dava dilekçesini arzuhalciye yazdırdı, yaklaşık 18 bin liralık adli para cezası ödemek zorunda kaldı

ANKARA - Sorun yaşadığı ağız ve diş sağlığı merkezi için dava açmak isteyen Süleyman Yılmaz, dava dilekçesini avukat yerine arzuhalciye yazdırdı. Yılmaz, arzuhalcinin yazdığı yanlık dilekçe sonrası hem davayı kaybetti hem de yaklaşık 18 bin liralık adli para cezası ödemek zorunda kaldı.

Ankara'da yaşayan Süleyman Yılmaz, iki sene önce trafik kazası geçirdi. Geçirdiği trafik kazası sonrası dişlerini kaybeden ve implant yaptırmaya karar veren Yılmaz, 34 bin lira karşılığında bir ağız ve diş sağlığı merkezi ile anlaştı. Daha sonra ise merkez tarafından Yılmaz'ın çene ölçüleri alındı ve protezleri yapıldı. Protezlerinin takılmasının ardından eve giden Yılmaz, ekmek yediği sırada implantın kırıldığını görünce şok oldu. Tekrar ağız ve diş sağlığı merkezine giden Yılmaz, tam 4 kere aynı sorunu yaşadı. Bunun üzerine yaşadığı mağduriyetini gidermek için dava açmaya karar veren Yılmaz, avukat danışmanlık ücretinin fazla olduğunu düşünerek dava dilekçesini arzuhalciye yazdırdı. Açılan dava sonrası ise Yılmaz, bin 800 lira ödediği arzuhalcinin yazdığı yanlış dilekçe nedeniyle hem davayı kaybetti hem de karşı tarafın avukatlık masrafını ve yaklaşık 18 bin liralık adli para cezası ödemek zorunda kaldı.

Mağdur Süleyman Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, iki sene önce trafik kazası geçirdiğini ve kaza sonrası dişlerini kaybettiğini dile getirerek, "Birkaç dişim kalmıştı ama onları da çektirdim. Trafik kazası sonrası aldığım tazminat ile de dişimi yaptırmak istedim. Bizim oturduğumuz yerde var olan merkez tanıdık diye oraya yaptırmak istedim. Konuştuk, anlaştık ve 34 bin liraya tamam dedik. Ameliyat ettiler ve implantları taktılar. Protezin ölçüsünü alıyorlar, dişleri takıyorlar, eve gidiyorum ve ekmek yerken diş kırılıyor. Bunu söylediğimde 'tamam hallederiz' diyorlar. Dört kere oldu bu ve en sonunda bizim yapabileceğimiz bir şey yok dediler. Bana da implantlar için 10 sene garantili olduğunu söylediler" dedi.

Dava açmaya karar verdiğinde dilekçe yazdırması gerektiğini öğrenen Yılmaz, "Orada, arzuhalciler ile karşılaştım. Onlardan bir tanesi de bana 'ben sana bir dilekçe yazayım, hiç sıkıntı yaşamazsın' dedi. Onun yazdığı dilekçe yüzünden davayı kaybettim, üstüne bir de adli para cezası ödedim. Avukat pahalı diye gitmedim. Halbuki arzuhalciye verdiğim parayı zaten avukata verebilirmişim" diye konuştu.

Mağdur Süleyman Yılmaz'ın durumunu değerlendiren Avukat Selim Ünal ise şu ifadeleri kullandı:

"Mağdurumuzun dişleri döküldüğü için implant yaptırmaya karar veriyor ve implant için de başvuru yapıyor. 'Evet biz bunu yapabiliriz, bir miktar ücret ödersiniz. Bunun karşılığında da sizin dişlerinizi yaparız ve eski haline getiririz' diyorlar. Sonrasında bizim müvekkilimiz gidiyor ve dişlerini yaptırıyor. 4 kere yapıyorlar olmuyor hatta 'tekrar yapalım, olmamış bizim hatamız diyorlar'. Sonrasında da 'bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok, gidin isterseniz dava açın' diyorlar. Vekilimiz de sonrasında da arzuhalcilere dilekçe yazdırıyor ve dava açıyor. Arzuhalciye bin 800 lira bir ücret ödüyor. Bin 800 liralık ücreti ödedikten sonra da tüketici mahkemesinde implantı yapan şirkete karşı dava açıyor."

Davanın reddedildiğini dile getiren avukat Ünal, "Reddedilmesiyle de kalmıyor ve 17 bin 900 liralık ücret ödemek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız avukatlara 2 bin 300 liralık danışmanlık ücreti vermiyor ama arzuhalciye gidiyor. Bu da çok daha büyük hak kayıplarına uğruyorlar. Arzuhalcilerin kapanması ile ilgili Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu savaş açtı ama bir türlü kapatılmıyor. Hatta adliyenin baş köşesinde kendilerinin yazıhaneleri bile var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arzuhalciye yazdırılan dava dilekçesi sonucunda adli para cezası ödendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arzuhalciye yazdırılan dava dilekçesi sonucunda adli para cezası ödendi - Son Dakika
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