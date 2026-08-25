Asansörde Mahsur Kalan İki Genç Kurtarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Şehreküstü İstasyonu'nun asansöründe mahsur kalan 2 genç, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Gençlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondaki asansörde bulunan 2 genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansörde mahsur kalan gençlere ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat süren zorlu müdahalenin ardından asansörün kapısını kırarak gençleri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, kurtarılmalarının ardından kendilerini bekleyen ailelerine sarıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.