Aşk Dolandırıcılığı: Kadın 24 Bin TL Kayıp Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aşk Dolandırıcılığı: Kadın 24 Bin TL Kayıp Etti

Aşk Dolandırıcılığı: Kadın 24 Bin TL Kayıp Etti

Hatay'da 'Maria Miles' adıyla dolandırıcı, kadına 24 bin 321 TL kargo ücreti göndertti.

24.09.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Amerikan ordusunda askerim' diyen kadın hesabı üzerinden dolandırıldı

Mağdur Hilal Hüner: "700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi"

"Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini atmamı istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım"

HATAY - Hatay'da bir kişi, sosyal medya üzerinden tanışıp sohbet ettiği, 'Maria Miles' ismiyle kendini Amerikan ordusunda görevli çavuş olarak tanıtan kadın hesabı tarafından 24 bin 321 TL dolandırıldı.

Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hilal Hüner, sosyal medya üzerinden 'Maria Miles' isimli bir kullanıcıyla iletişime geçti. Kadın fotoğrafı kullanan hesapla İngilizce başlayarak Türkçe mesajlaşmayı sürdüren Hüner, kadının kendisine aşık olduğu yalanı karşısında sohbet etmeye devam etti. Bir süre sonra Amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını söyleyen hesabın yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Hüner, hesap tarafından gönderilen hesap numarasına 24 bin 321 TL kargo ücreti altında para gönderdi. Parayı yatırdıktan sonra dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayan Hüner, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına giderek kendini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğünü anlamayan Hüner, başkalarını da bu şahıslar tarafından tuzağa düşmemesi için uyardı.

"700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi"

Sahte hesapla mesajlaşmaya başlama sürecinden bahseden Hilal Hüner, "Maria Miles adında biri bana tanışmak için Instagram'dan mesaj attı. Yemen'de olduğunu ve askeri barış gücü ekibinde olduğunu söyledi. Orada büyük bir ganimet ele geçirdiğini ve bu ganimetleri kargo aracıyla ülke dışına çıkarmak istediğini söyledi. 700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Benden çok hoşlanmış. Fotoğraflarımı görüp çok hoşlanmış. Bu tür işlere inanmam ama bağlandım ve mağdur durumdayım" dedi.

Erkek şahıs hesabına 24 bin 321 TL para gönderdi

Gönderilen Mehmet K. isimli erkek şahıs hesabına 24 bin 321 TL para yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan Hilal Hüner, "Aşk yok. Bir türlü aşık olamadım. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini atmamı istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı hissettim. Başkaları dolandırılmasın, canı yanmasın ve mağdur olmasın. Bunlar çete veya şebekenin en kısa zamanda başkalarının canı yanmasın diye yakalanmasını istiyorum. Başıma bunların geleceğine inanmayan birisiyim ama maalesef başımıza geldi. 24 bin 321 TL param gitti. Kargo parası diye ödemeye gittim. Şirket hesabına yatırmam gerekirken ben gidip şahsi hesaba yatırmışım. Maria Miles'e ulaşamıyorum. Hesabını kapatmışlar ve sahte hesap kurmuş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Dolandırıcı, Hatay, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aşk Dolandırıcılığı: Kadın 24 Bin TL Kayıp Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:38 Türk Hava Yolları, Pakistan’ın dev havayolu şirketini satın alıyor Türk Hava Yolları, Pakistan'ın dev havayolu şirketini satın alıyor
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:01:04. #1.12#
SON DAKİKA: Aşk Dolandırıcılığı: Kadın 24 Bin TL Kayıp Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement