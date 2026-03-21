Aşkale\'de korkutan kaza: Facianın eşiğinden dönüldü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilova Mahallesi mevkiinden ana yola çıkmak isteyen 25 SC 997 plakalı otomobil sürücüsü, Aşkale-Bayburt karayolunda seyir halinde olan aracı son anda fark etti. Muhtemel bir çarpışmayı önlemek isteyen sürücü, direksiyonu ani bir manevrayla karşı şeride kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol ortasında bulunan refüj betonuna çarparak durabildi.

Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Aşkale Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ise araçta muhtemel bir yangın riskine karşı önlem alarak akü kutup başlarını söktü. Kaza yapan araç, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - ERZURUM