Aşkale'de korkutan kaza: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
Aşkale'de korkutan kaza: Facianın eşiğinden dönüldü

21.03.2026 09:38  Güncelleme: 09:45
Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu. Araçta maddi hasar oluşurken, kaza bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilova Mahallesi mevkiinden ana yola çıkmak isteyen 25 SC 997 plakalı otomobil sürücüsü, Aşkale-Bayburt karayolunda seyir halinde olan aracı son anda fark etti. Muhtemel bir çarpışmayı önlemek isteyen sürücü, direksiyonu ani bir manevrayla karşı şeride kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol ortasında bulunan refüj betonuna çarparak durabildi.

Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Aşkale Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ise araçta muhtemel bir yangın riskine karşı önlem alarak akü kutup başlarını söktü. Kaza yapan araç, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzurum, Olaylar, Trafik, Aşkale, Kaza, Son Dakika

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
İsrail savaşı büyütüyor Bir ülkeyi daha vurdular İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Yok böyle gol Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler Yok böyle gol! Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler

09:11
Erdoğan’dan Arda Güler’e: 68 metreden taktı
Erdoğan'dan Arda Güler'e: 68 metreden taktı
08:57
Manchester United’a büyük şok
Manchester United'a büyük şok
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
08:31
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
08:20
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
07:33
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
