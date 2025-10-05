Asker eğlencesinde silahlı kavga! 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Asker eğlencesinde silahlı kavga! 6 kişi yaralandı

05.10.2025 00:38
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir asker eğlencesi sırasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta asker eğlencesi sırasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavga sırasında 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'nde mahalledeki bir ikamette eğlencesi düzelendi.

ASKER EĞLENCESİ KANLI BİTTİ

Eğlence sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada H.P., D.P., A.P., D.A., S.Ç.S. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

