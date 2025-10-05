Asker eğlencesinde silahlı kavga! 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta asker eğlencesi sırasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavga sırasında 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'nde mahalledeki bir ikamette eğlencesi düzelendi.
Eğlence sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada H.P., D.P., A.P., D.A., S.Ç.S. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
