Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu

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Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi askeri eğitim uçağı Konya 3. Ana Jet Üssü'ne iniş yapacağı sırada düştü. Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atlayıp sağ kurtulduğu olayda şantiyede görevli 1 personel şehit oldu.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

1 personelin şehit olduğu olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde havadaki uçağın hızla yere düştüğü görüldü. Uçağın düşmesinin ardından üsten kara dumanların yükseldiği anlar da kayıtlarda yer aldı.

MSB: İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.