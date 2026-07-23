Assam'da Sel Felaketi: 41 Ölü - Son Dakika
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Assam'da Sel Felaketi: 41 Ölü

23.07.2026 16:14
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Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 41'e yükseldi, 900 bin kişi etkilendi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkisini sürdüren muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 41 vatandaşımızı kaybettik. Binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan sel sularına kapıldı. Normalin yüzde 436 üzerinde gerçekleşen yağışlar, yakın tarihte benzeri görülmemiş yıkıma yol açtı" dedi.

Eyalet Başbakanı Sarma, eyalette kurulan 150 barınakta yaklaşık 30 bin kişinin bulunduğunu aktardı. Sellerden yaklaşık 900 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin karadan ulaşımın olmadığı bölgelere havadan yardım bıraktığı belirtildi.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaleti ile Nagaland eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hindistan, 3. Sayfa, Assam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Assam'da Sel Felaketi: 41 Ölü - Son Dakika

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