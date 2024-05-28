Gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulundu. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

28.05.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatmıştı. Güven, bu soruşturma neticesinde gözaltına alındı.

SABIKASI OLDUKÇA KABARIK

Öte yandan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı gözaltına alınan astrolog Meral Güven'in sabıkası kabarık çıktı. Güven'in tehdit, hakaret, yaralama ve uyuşturucu gibi 6 suçtan toplam 6 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.

Gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Galatasaray, Meral Güven, Fenerbahçe, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beykozlu: Para versen bu kadar güzel reklam yapamazsın … 0 0 Yanıtla

14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement