Gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı

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"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatmıştı. Güven, bu soruşturma neticesinde gözaltına alındı.

SABIKASI OLDUKÇA KABARIK

Öte yandan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı gözaltına alınan astrolog Meral Güven'in sabıkası kabarık çıktı. Güven'in tehdit, hakaret, yaralama ve uyuşturucu gibi 6 suçtan toplam 6 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.