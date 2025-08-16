Atakum\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sarıışık Mahallesi Samsun- Ankara yolu kenarında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen alevlere vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden yangın kontrol altına alınarak, ormana sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN