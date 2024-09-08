Ataşehir\'de Mobilya Dükkanında Yangın

3.Sayfa

Ataşehir'de 4 katlı mobilya dükkanının çatısı alev alev yandı

Ataşehir'de bir iş yerinin çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de mobilya dükkanı olarak kullanılan 4 katlı bir iş yerinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinin çatısı küle döndü.

Yangın, İstanbul Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde 4 katlı mobilya dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı etkisi altına aldı. İş yerinde çalışan işçiler binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 4 katlı mobilya dükkanının çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.