 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ataşehir'de ATV ile drift kamerada: Sürücüye 22 bin 165 TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de ATV ile drift kamerada: Sürücüye 22 bin 165 TL ceza

Ataşehir'de off-road ATV ile drift yapan sürücüye 22 bin 165 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 günlüğüne iptal edildi ve ATV trafikten men edildi. Ayrıca sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem için polis merkezine götürüldü.

15.01.2024 - 17:25,
Abone Ol

Ataşehir'de ATV ile drift kamerada: Sürücüye 22 bin 165 TL ceza

İSTANBUL - Ataşehir'de ATV drift yapan sürücüye 22 bin 165 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 günlüğüne iptal edildi.

Ataşehir'de Fesleğen sokak üzerinde 15 Ağustos 2023 tarihinde yaşanan olayda, Y.A. adlı sürücü off road ATV ile yolda drift yaparak o anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sivil Trafik Ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalarda, sürücü Y.A'ya drift maddesinden 20 bin 342 TL, tescili zorunlu araçları tescil etmeden karayolunda kullanmak maddesinden 951 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak maddesinden 436 TL, yönetmelikte belirtilen hususlara uymamak maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 22 bin 165 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 günlüğüne geçici olarak iptal edildi. off-road ATV ise trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü Y.A trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem yapılması için Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ataşehir\'de ATV ile drift kamerada: Sürücüye 22 bin 165 TL ceza
Kaynak: İHA

Ataşehir, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de ATV ile drift kamerada: Sürücüye 22 bin 165 TL ceza - Son Dakika


17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23
Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

Son Dakika
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de ATV ile drift kamerada: Sürücüye 22 bin 165 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement