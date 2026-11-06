Ataşehir'de bıçaklanan 16 yaşındaki çocuğun kuzeni dahil 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ataşehir'de bıçaklanan 16 yaşındaki çocuğun kuzeni dahil 6 kişi gözaltına alındı

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Ataşehir\'de bıçaklanan 16 yaşındaki çocuğun kuzeni dahil 6 kişi gözaltına alındı
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Ataşehir'de 2 Kasım'da metruk binada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan kuzeni H.A. (21), Zeytinburnu'nda saklandığı adreste yakalandı. Operasyonda H.A. ile birlikte 2'si çocuk toplam 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de metruk bir binada bıçaklanan 16 yaşındaki Y.A.'nın hayatını kaybetmesine ilişkin aranan kuzeni H.A. (21), Zeytinburnu'nda saklandığı adreste yakalandı. Olaya ilişkin şüpheliyle birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, 2 Kasım'da Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki metruk bir binada meydana geldi. Y.A.'nın bıçaklanarak yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerindeki incelemelerde bir bıçak ve bir satır bulundu.

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüphelinin, hayatını kaybeden Y.A.'nın kuzeni H.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin Zeytinburnu'nda saklandığı adresin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.A. ile birlikte 2'si çocuk toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
ZeytinburnuİstanbulAtaşehir3. SayfaGüncelÇocukSon Dakika

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