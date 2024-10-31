Ataşehir'de Hafriyat Kamyonları Yandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Hafriyat Kamyonları Yandı

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Ataşehir'de park halindeki hafriyat kamyonları yandı, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

31.10.2024 21:44
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Ataşehir'de hafriyat kamyonları alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir hafriyat kamyonunun dorsesinde başlayan yangın yan taraftaki başka bir hafriyat kamyonuna da sıçradı. Yangın itfaiyenin kontrolü ile söndürülürken kamyonlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kamyonların yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir park alanında saat 20.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle park halindeki hafriyat kamyonunun dorsesinde yükselen alevler bir anda kamyonu sardı. Alevler yan tarafta park halinde bulunan başka bir hafriyat kamyonuna da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 2 hafriyat kamyonunda da maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kamyonların alevli şekilde yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Hafriyat Kamyonları Yandı - Son Dakika

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