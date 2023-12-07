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Atatürk Üniversitesi'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, odasında öğrencisi tarafından ölü bulundu. Küçükali'nin kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtiliyor.

Atatürk Üniversitesi\'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu
07.12.2023 - 15:11,  Güncelleme: 15:14
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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali odasında ölü olarak bulundu.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ ODASINDA BULUNDU

Bugün öğle saatlerinde yüksek lisans öğrencisi, hocası Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin adasına girince hocasının masanın altına düşmüş olduğunu gördü. Durumun diğer hocalara bildirilmesi üzerine odaya gelen arkadaşları Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın ardından 112 ve polis ekipleri fakülte binasına sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis odada incelemelerde bulunurken, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtiliyor.

Olayın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı fakülte binasına gelerek bilgi aldı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Atatürk Üniversitesi, Edebiyat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atatürk Üniversitesi'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nde görevli doçent, odasında ölü bulundu - Son Dakika
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