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Atık toplama kamyoneti alev aldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken atık toplama aracında çıkan yangın itfaiyenin müdahelesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay Serik ilçesi, Belek turizm merkezinde meydana geldi. Otellerden katı atık toplaması için kullanılan Belek turistik Yatırımcılar Birliği'ne ait katı atık toplama kamyonunun atık bölümünden seyir halindeyken birdenbire dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücüler çöp kamyonunda bulunan sürücü ve çalışanları uyardı. Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, katı atık bölümünde yanan bölgeyi söndürebilmek için spiral makinesi ile keserek müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları ardından kamyonette maddi hasar oluştu.