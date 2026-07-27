Muğla’nın Menteşe ilçesinde korkutan yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde, atıl durumdaki bina alanında çıkan yangın hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, inşaat halinde olan ve kullanılmayan eski binanın olduğu yerden yoğun dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Olay yerine varan ekipler, yangının kullanılmayan inşaat halindeki yurdun bahçesinde biriken çöp, enkaz ve moloz yığınlarından kaynaklandığını tespit etti. Alevlere hızla müdahale eden ekipler, yangını çevredeki yapılara veya kuru otlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.