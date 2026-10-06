Atina'da yaklaşık 3 bin kişi Rubio'yu protesto etti, polis yürüyüşü engelledi - Son Dakika
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Atina'da yaklaşık 3 bin kişi Rubio'yu protesto etti, polis yürüyüşü engelledi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyareti sırasında yaklaşık 3 bin kişi, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in askeri planlarına dahil edilmesini protesto etti. Göstericilerin ABD ve İsrail büyükelçiliklerine yürüyüşü polis barikatlarıyla engellendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında başkent Atina'da bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in askeri planlarına dahil edilmesinin sonlandırılması yönünde protesto düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Rubio'nun ziyareti öncesinde kentte toplanan yaklaşık 3 bin kişi, ABD ve NATO politikalarını protesto ederek Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in askeri planlarına dahil edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Protestolar, yerel saatle 19.00 sıralarında Propylaea ve Syntagma meydanlarında başladı. Göstericiler, ABD, NATO, İsrail ve savaş karşıtı sloganlar atarken, Filistin'e destek mesajları da verdi. Bazı protestocular Filistin bayraklarının yanı sıra "Rubio Yunanistan'a hoş gelmedi" ve "ABD ve İsrail'in savaş planlarında Yunanistan katılımına hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Protesto organizatörleri, ABD ve İsrail büyükelçiliklerine yürümek istediklerini açıkladı. Ancak polis, Rubio'nun ziyareti öncesinde alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında büyükelçiliklere giden yolları barikatlarla kapatarak göstericilerin ilerlemesine izin vermedi. Önemli idari ve diplomatik merkezlerin çevresindeki sivil alanlarda da toplantı ve gösterilere yönelik kısıtlamalar uygulandı.

Yunan kaynakları, Rubio'nun ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun yarın gerçekleştirilecek 6. turu için Yunanistan'a geldiğini bildirdi. Görüşmelerde bölgesel güvenlik, enerji ve iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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