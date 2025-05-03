Atıyla markete giden gence 'Alkollü araç kullanmaktan' ceza şoku

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 30 Nisan'da ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde atıyla markete giden 25 yaşındaki Durukan Işık, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu.

10 BİN 263 LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrollerde 2.46 promil alkollü olduğu belirlenen Işık'a, 'Alkollü araç kullanmak'tan 9 bin 270 TL, 'Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak'tan 993 TL idari para cezası kesildi.

"KORNA SESİNİ DUYUNCA ATIM KOŞMAYA BAŞLADI"

Atıyla binek olarak seyir halinde markete gittiğini ifade eden Işık, "Yolda polisler beni durdurmak istedi. Arkamdan kornaya basınca atım hızlanmaya başladı. O süreçte ben de kulaklıkla müzik dinliyordum, korna sesini o an duymadım. Kornaya bastıklarında atım koşmaya başladı, ben de atımı durdurmaya çalıştım. Onlar da sireni çalıştırınca, at daha da fazla hızlanmaya başladı. Çünkü bu bir yarış atı, normal bir at değil. Öyle olunca peşime düştüler, kaçıyorum diye. Daha sonra polisler ışıklarını yakınca, atı durdurmaya başladım. Bu sırada at kaydı ve düştüm" dedi.

"ARAÇTA DEĞİL ATTAYDIM"

Cezaya itiraz edeceğini söyleyen Işık, "Atın kanunda hiçbir hükmü yok, böyle bir ceza şekli yok. Yazdığı ceza makbuzunda aracın modeli yazmıyor, plakası yazmıyor. Tamam, alkolden 9.270 lira ceza yazıyor, madem bu bir araç, peki neden ehliyetsizlikten ceza yazılmıyor? Ehliyetim yok. Araçta değilim, attayım. Alkometre üflettiler, promilmetrede de alkol çıkınca zorla arabaya bindirdiler. Beni karakola götürdüler, ifade verdim. İfadeyi verene kadar atımı karakolun önünde bağlı tuttular. Avukatımla gerekli itirazları yapacağız, gerekli şikayetlerde de bulunacağız. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız" diye konuştu.