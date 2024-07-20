ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Anma Töreni Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucunda hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar anısına oda başkanlığı yaptığı ATSO'da anma töreni düzenlendi.

20.07.2024 16:03
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Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucunda hayatını kaybeden Antalya 'Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar anısına oda başkanlığı yaptığı ATSO'da anma töreni gerçekleştirildi.

ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Kemer ilçesinde tekneden suya düşen minderi almak isterken, motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda Bahar için anma töreni düzenlendi. Törene; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ATSO ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, ATSO ve OSB personeli ve Ali Bahar'ın ailesi katıldı. ATSO'ya gelenleri ailesi, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk kapıda karşılayarak, taziyeleri kabul etti. Ali Bahar'ın cenazesi ATSO Konferans salonuna omuzlarda getirildi. Ailesi ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

"Antalya aşığıydı"

Salonu dolduran kalabalığa teşekkür eden Ali Bahar'ın kardeşi Berkay Bahar, üzüntüsünü dile getirdi. Ali Bahar'ın Antalya sevgisi ile dolu olduğunu söyleyen iş insanı Berkay Bahar, "Ne zaman uçaktan insek, "Kokuyu alıyor musun" derdi? Ne kokusu dediğimde "Antalya kokusu" derdi" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın taziye dileklerini ileten Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "Görüyoruz ki, Ali bey yaptığı işlerle hem Antalya hem de Türkiye'ye çok büyük yatırımları ve işleri bıraktı. Hepimiz ölmeyecek gibi çalışıyoruz, ölüm maalesef nefes kadar yakın. Sözün bittiği yerdeyiz. Biz kendisinden razıyız. Antalya'nın, tüm Türkiye'min başı sağ olsun" diye konuştu.

"Ailen bize emanet"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, anma töreninin yapıldığı salonda Bahar'la çok sayıda toplantı yaptıklarını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: "Bu salonda Ali bahar kardeşimle nice toplantılar yaptık ama kısmette kendi yaptırdığı bu salonda onu uğurlamak da varmış. Şunu biliyoruz ki, insan sadece fiziken yaşamaz, insan hedefleriyle dostlarıyla sevgiyle yaşar. Kısa ömründe uzun ve büyük hedefleri vardı, hem Antalya hem Türkiye için. Hedeflerine sahip çıkarak, onu uzun yaşatmak bizim elimizde. . Emek verdiği liseye onun adını vermek çok doğru olur. Hedefleri çok uzundu, en önemli hedefi de Antalya sanayisini ileri götürmekti. Bu sebeple, hem Korkuteli hem Antalya OSB'nin büyümesi için insan üstü bir gayreti vardı. Ali Bahar'ın ruhunu muazzez etmek boynumuzun borcudur. Ben kendisini 11 aydır tanıyorum ama yıllardır tanıyor gibiydim. Gerçekten kalben severdim, kalbi memleket aşkı ile doluydu. İş yapalım deyince gözleri parlardı. Çok iyi bir insandı. Antalya böyle bir evladını kaybettiği için çok üzgün olmalı. Yerinin doldurulacağını sanmıyorum. Evlatların, eşin, annen bize emanet. Vizyonun misyonun hedeflerin hedefimizdir." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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