ATSO olağanüstü meclis toplantısı Torunoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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ATSO olağanüstü meclis toplantısı Torunoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı

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ATSO olağanüstü meclis toplantısı Torunoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı
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ATSO'nun Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket yönetiminde oda hizmet binasında düzenlendi. Oda yönetimi ve meclis üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu'nun da katıldığı toplantıda bir araya geldi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, oda yönetimi ve meclis üyeleri bir araya gelerek olağanüstü meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Abdulgani Bereket'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, oda yönetimi ile meclis üyelerinin katılımıyla meclis çalışmaları kapsamında bir araya gelindi. Toplantı, üyelerin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın ticari ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki iş dünyasının temsil edilmesi ve üyeler arasındaki istişare ortamının sürdürülmesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

ATSO Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA
Meclis BaşkanıMehmet Torun3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: ATSO olağanüstü meclis toplantısı Torunoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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