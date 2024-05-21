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Avcılar'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - Avcılar'da, ihbar üzerine 5 katlı binaya operasyon düzenleyen polis ekipleri bir dairede 24 düzensiz göçmen yakaladı.

Avcılar'da, düzensiz göçmen ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşpala Mahallesi Mürvet Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında 5 katlı binanın birinci katındaki dairede 24 düzensiz göçmen yakalandı. Elektriği olmadığı öğrenilen dairede kalan 24 yabancı uyruklu şahıs, emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç merkezine sevk edildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kaçak göçmenleri getirenlere yönelik yakalama çalışmalarını sürdürüyor.