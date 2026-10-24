Güvenlik kamerası kaydetti: Market önündeki 200 kilo patatesi 3 kişi kamyonetle götürdü

Güvenlik kamerası kaydetti: Market önündeki 200 kilo patatesi 3 kişi kamyonetle götürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir marketin önüne plakasız kamyonetle gelen üç şüpheli, dükkanın önünde duran 200 kilo patatesi kısa sürede araca taşıyıp uzaklaştı. Firüzköy Mahallesi'ndeki olay gündüz saatlerinde yaşandı ve anbean kameraya kaydedildi. Polis, şüphelileri bulmak için çalışma yürütüyor.
İstanbul Avcılar'da plakasız kamyonetle gelen 3 kişi, market önündeki 200 kilo patatesi dakikalar içerisinde çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
MARKETİN ÖNÜNDEN ÇUVAL ÇUVAL TAŞIDILAR
Olay, dün Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Güpegündüz plakasız kamyonetle market önüne gelen 3 kişi, dükkan önünde bulunan 200 kilo patatesi kamyonete yükleyip kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelilerin rahatlığı adeta pes dedirtti.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Polis ekipleri hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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