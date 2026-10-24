Güvenlik kamerası kaydetti: Market önündeki 200 kilo patatesi 3 kişi kamyonetle götürdü - Son Dakika
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Güvenlik kamerası kaydetti: Market önündeki 200 kilo patatesi 3 kişi kamyonetle götürdü

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Güvenlik kamerası kaydetti: Market önündeki 200 kilo patatesi 3 kişi kamyonetle götürdü
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Güvenlik kamerası kaydetti: Market önündeki 200 kilo patatesi 3 kişi kamyonetle götürdü
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir marketin önüne plakasız kamyonetle gelen üç şüpheli, dükkanın önünde duran 200 kilo patatesi kısa sürede araca taşıyıp uzaklaştı. Firüzköy Mahallesi'ndeki olay gündüz saatlerinde yaşandı ve anbean kameraya kaydedildi. Polis, şüphelileri bulmak için çalışma yürütüyor.

İstanbul Avcılar'da plakasız kamyonetle gelen 3 kişi, market önündeki 200 kilo patatesi dakikalar içerisinde çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MARKETİN ÖNÜNDEN ÇUVAL ÇUVAL TAŞIDILAR

Olay, dün Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Güpegündüz plakasız kamyonetle market önüne gelen 3 kişi, dükkan önünde bulunan 200 kilo patatesi kamyonete yükleyip kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelilerin rahatlığı adeta pes dedirtti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıHırsızlık3. SayfaİstanbulAvcılarGüncelPolisSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Doğuş Doğuş:
    Patatesleri iade edin yasasından faydalansinlar 1 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Bence doğru Baban Eko nun yanına Silivri ye doğuş 0 0
  • ttazmania444 ttazmania444:
    Fatmaya gidiyordur patatesler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Güvenlik kamerası kaydetti: Market önündeki 200 kilo patatesi 3 kişi kamyonetle götürdü - Son Dakika
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