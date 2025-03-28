Avcılar'da Anne ve Kızın Trajik Ölümü - Son Dakika
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Avcılar'da Anne ve Kızın Trajik Ölümü

Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızı, dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.

28.03.2025 14:58
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Avcılar'da eski eşin öldürdüğü anne ve kızı son yolcuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da önceki gün eski eşi tarafından vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Damla Bakilerve annesi Nazan Deniz Bakiler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye olaydan kaçarak yaralı kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de katıldı.

Olay, önceki gün Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik ve şiddet iddiasıyla boşanan Damla Bakiler'in eski eşi Haydar Duman kızını görme bahanesiyle geldiği evde eski eşi Damla ve annesi Nazan Deniz Bakiler'i silahla öldürüp olay yerinden kaçan eski baldızı Selin Bakiler'i de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmişti. Olaydan sonra evde bulunan 7 yaşındaki kız ise devlet korumasına alınmıştı.

"Nişan süreci vardı, kabullenememiş"

Namaza katılan Damla Bakiler'in amcası Volkan Bakiler yaptığı açıklamada, " 5 sene önce boşanmıştı. Yeniden nişanlanma sürecindeydi 10 gün sonra da nişanı vardı. Kabullenmeyip eve gitmiş. Kadir Gecesi bahanesiyle eve gidiyor. Kapıda beklerken silahla güç kullanıp içeri giriyor. Hem yeğenimi hem annesini sonrasında da cama çıkıp kalabalığı görünce kendisini öldürüyor. Bundan ibaret olay. Çocuk devlet kontrolünde şu anda 8 yaşında. Bu cenaze işleri bitince çocuk velayeti için başvurularımızı yapacağız. Uzaklaştırma kararı var ama önlemler yetersiz olduğundan bir işe yaramamış" dedi.

Son yolculularına uğurlandılar

Olaydan sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne ve kız bugün öğlen namazına müteakip Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde kılınan namazın ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan'ın yanı sıra çok sayıda aile yakını katıldı. Namaza katılanlar arasında olaydan yaralı olarak kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de yer aldı. Kılınan namazın ardından anne kız dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Anne ve Kızın Trajik Ölümü - Son Dakika

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