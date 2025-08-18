Avcılar'da Bıçaklama: 1 Ölü - Son Dakika
Avcılar'da Bıçaklama: 1 Ölü

18.08.2025 15:17
İstanbul Avcılar'da husumet nedeniyle bıçakla saldırıya uğrayan Emrah Demir hayatını kaybetti.

İstanbul Avcılar'da, geçmişten husumetli olduğu kişiyi ya baktığı gerekçesiyle bıçaklayan öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin şahsa bıçakla saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta Hamit A. (62) ile Emrah Demir (36) arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Emrah Demir, Hamit A. tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından Hamit A. yakalanarak gözaltına alındı. Kavgada hayatını kaybeden Emrah Demir'in yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.

Bıçaklama anı kamerada

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şahısların komşu oldukları, 5 ay önce otoparkta aralarında tartışma yaşandığı belirlendi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin genç adamı bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

