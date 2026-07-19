Avcılar'da Bıçaklı Kavga, Polis Müdahale Etti

Avcılar'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçaklarla saldırdığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL