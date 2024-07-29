Avcılar'da çarpışan araçlardan birisi böyle takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da çarpışan araçlardan birisi böyle takla attı: 2 yaralı

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Avcılar'da kavşağa kontrolsüz çıkan iki araç trafik kazası yaptı. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı. Kaza nedeniyle iki kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

29.07.2024 13:19  Güncelleme: 13:29
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Avcılar'da çarpışan araçlardan birisi böyle takla attı: 2 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da kavşağa kontrolsüz çıkan iki araç trafik kazası yaptı. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı. Kaza nedeniyle iki kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yol ağzına kontrolsüz çıkan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç takla atarken iki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hafif yaralanan iki vatandaş hastaneye kaldırılırken, aracın takla attığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Aynı dört yol ağzında sürekli kaza olduğunu ifade eden çevre sakini Sabri Kulüp, "Bu Dörtyol ağzında sürekli kaza oluyor. Şu camii sokağının oradan gelirken bir set koysalar bu dört yol ağzına gelirken yavaşlayacaklar. Zaten yavaşlayacakları içinde kaza olmayacak. Herkes rahat edecek ama kimse sorumlusu bunu kabul etmiyorlar. Bu aşağıda da yukarıdan kaptırıp geliyor durağın önünde el freni ile dönüş yapıyor. Drift atanda var ama biz bunu defalarca belediyeye de söyledik hiç kimse oralı değil. Buraya bir kasis yapsalar sorun yok. Buraya tersten giren de var bir kapan yapsalar o da çözülecek. Ama önlem alan yok. Zaten yollarımız yol değil. İstanbul'un en beter yolları bizde defalarca da söyledik" dedi.

Kaynak: İHA

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