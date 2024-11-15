İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan yumruklu saldırı görüntüleri izleyenlere "pes" dedirtti. Bir şahıs, yolda yürüyen çocuğa arkasından gelip yumruk atarak olay yerinden kaçtı.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta evine doğru yürüyen bir çocuğa kimliği belirsiz bir şahıs koşarak yaklaştı.
Arkasından kafasına doğru yumruk atan saldırgan koşarak kaçarken neye uğradığını şaşıran çocuk ise yere yığıldı. Bir süre sonra yerden kalkan çocuk yürümeye devam ederken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da Çocuğa Yumruklu Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?