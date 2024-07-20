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Avcılar'da hurda yüklü kamyon virajı döndüğü esnada devrildi

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da demir hurda yüklü kamyon, sürücüsünün virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası demir hurdalar yola dökülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 17.20 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey Yanyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki 34 SE 0460 plakalı demir hurda malzemeleri taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun arkasında bulunan demir hurdalar yola dökülerek dağılırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyondan dökülüp çevreye dağılan hurda demirler, ekipler tarafından başka bir kamyona yüklendi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla çekilirken kaza sebebiyle oluşan trafik yolun açılmasıyla normale döndü.