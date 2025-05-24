Şoförün dikkatsizliği faciaya neden oluyordu! Bebek arabası kapıya sıkıştı, çocuk yere düştü

Avcılar'da İETT sürücüsünün aceleciliği faciayla sonuçlanıyordu: O anlar kameradaAnnesi indirirken arabasıyla kapıya sıkışan bebek, yere düştü

İstanbul Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde cadde üzerinde durağa yanaşan İETT otobüsü sürücüsünün aceleci davranışı nedeniyle bebek arabası kapıya sıkıştı.

BEBEK YERE DÜŞTÜ

Anne içinde bebeğin olduğu bebek arabasını indirirken yaşanan olayda, bebek aşağıya düştü. Yaşanan olay üzerine anne neye uğradığını şaşırırken şoför durmadan yoluna devam etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BENZER OLAY DÜN DE YAŞANDI

Aynı durakta bir benzer olayın dün de yaşanması şaşırttı. Yine aynı durakta otobüsten bebek arabasıyla inen kadının şoförün hızlı davranışı nedeniyle kapıya sıkıştı. Yaşanan iki olayda çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerin ilkinde bebeğin otobüsten inerken arabasından düşmesi yer alırken diğer görüntü de ise yine bebek arabasının kapıya sıkışması yer aldı.

"BEBEK YERE DÜŞTÜ ŞOFÖR DURMADAN GİTTİ"

Çevrede esnaflık yapan Abdullah Ayhan ise yaşananları anlatarak, "Dünde bugünde aynı şekilde İETT durağında şoförün dikkatsizliğinden dolayı çocuklu kadınlar inerken çocukların düşmesine ve sıkışmasına neden oldu. Bugün çocuk yere düştü şoför durmadan gitti. Benzer şeyler yaşanıyor" dedi.