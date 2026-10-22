Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde işçilerin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde işçilerin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

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İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün konfeksiyon atölyesinde çalışan işçiler arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kavga diğer çalışanların müdahalesiyle ayrıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde konfeksiyon atölyesinde işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kameraya yansıyan kavgada, işçilerin birbirine saldırdığı anlar görüldü.

Olay, dün Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir konfeksiyon atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle atölyede çalışanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönerken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çalışanların tekme ve yumrukla birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Kavga eden çalışanlara, işletmede çalışan diğer işçilerin müdahale ederek kavgayı ayırdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Yeşilkent Mahallesiİstanbul3. SayfaAvcılarOlaylarGüncelKavgaSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde işçilerin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü - Son Dakika
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