Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde işçilerin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde konfeksiyon atölyesinde işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kameraya yansıyan kavgada, işçilerin birbirine saldırdığı anlar görüldü.

Olay, dün Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir konfeksiyon atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle atölyede çalışanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönerken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çalışanların tekme ve yumrukla birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Kavga eden çalışanlara, işletmede çalışan diğer işçilerin müdahale ederek kavgayı ayırdığı öğrenildi.