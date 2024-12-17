Avcılar'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı

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Avcılar E-5'te makas atan otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde E5 karayolunda makas atan otomobil sürücüsü bir motosikletin kaza yapmasına neden oldu.

Kaza, gece saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre E-5 üzerinde makas atan bir otomobil sürücüsü 34 DDN 703 plakalı motosikletin kaza yapmasına neden oldu. Kaza sonucunda yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü O.A, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Makas atarak kazaya neden olan 25 yaşındaki otomobil sürücüsü B.Ç'nin polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazada yaralanan O.A'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.