Avcılar\'da Modifiye Araç Denetimi: 20 Bin TL Ceza

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İstanbul Avcılar D-100 kara yolu üzerinde araçlarında modifiye ve ses sistemi bulunduran araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 7 sürücüye toplam 20 bin 222 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Avcılar ilçesi D-100 kara yolu üzerinde uygulamalar ve denetimler gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı şekilde araçlarında modifiye ve ses sistemi bulunduran araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde E.K., E.Ü, B.E.K., B.K., R.A., T.E.Y. ve C.A. isimli araç sürücülerine "İzinsiz reklam-logo kullanmak", "Cam filmi", "Teknik değişiklik", "Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak", "Yönetmeliğe aykırı müzik cihazı bulundurmak-kullanmak" maddesinden 18 adet çeşitli suçlardan toplam 20 bin 222 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç da trafikten men edildi. - İSTANBUL