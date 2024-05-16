Avcılar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motokurye yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motokurye yaralandı

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, ismi öğrenilemeyen bir motokurye kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kaza sonucunda motokurye yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.05.2024 22:54
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Avcılar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motokurye yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ispartakule Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kuryenin kullandığı 34 DGR 892 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada kurye yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motokurye yaralandı - Son Dakika

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