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Avcılar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motokurye yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ispartakule Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kuryenin kullandığı 34 DGR 892 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada kurye yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL