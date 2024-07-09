Avcılar'da şantiyede kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avcılar'da şantiyede kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti

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İstanbul Avcılar'da, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde şantiye alanında çalışan bir işçinin kafasına yukarıdan düşen demir nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.07.2024 21:40
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Avcılar'da şantiyede kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da şantiye alanında kafasına yukarıdan demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüsün içinde bulunan şantiye alanında Yılmaz Tarhan'ın kafasına çalıştığı esnada yukarıdan demir düştü. Demir Tarhan'ın kafasına saplandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası Tarhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla ilgili ilgili çalışma yaparken, adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da şantiyede kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da şantiyede kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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