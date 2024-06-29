Avcılar'da Tofaş marka otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi - Son Dakika
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Avcılar'da Tofaş marka otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş marka otomobil, önce yol kenarında yürüyen bir yayaya, ardından elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yayaların üzerine devrildi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere beş kişi yaralandı ve üç yaralının durumu ağır. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

29.06.2024 15:35
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Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil önce yol kenarında yürüyen yayaya, ardından elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yayaların üzerine devrildi. Yaşanan kazada 1'i çocuk beş kişi yaralanırken, 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar Şükrübey E-5 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih İsmet Göktaş idaresindeki 34 DEU 97 plakalı Tofaş marka otomobil, Ankara istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımda yürüyen yayaya, ardından da yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Yaşanan kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, Tofaş marka otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından kapatılırken, kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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