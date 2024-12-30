Avcılar\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Avcılar E-5 bağlantı yolunda trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da Edirne istikameti E-5 yan yol bağlantı yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce tabelaya ardından köprünün ayağına çarptı. Kazada birisi ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sularında Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LBJ 02 plakalı ticari aracın sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, önce yan yol bağlantısındaki tabelaya ardından köprünün ayağına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle E-5 karayolunda trafik oluştu. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.