Avcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, 4 Tutuklama

Avcılar'da 15 gün içinde yapılan operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şahıstan 4 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 1 - 15 Nisan arasında gerçekleştirdikleri operasyonlar neticesinde ilçe genelinde 171 bin 577 gram skunk, 325 gram esrar, 74 gram eroin, 18 adet uyuşturucu hap, 26 gram kokain, 4 gram metanfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken 4 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL