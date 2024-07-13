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Avcılar'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine bırakan kadın sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre çöp atan bir vatandaş, sesler duyması üzerine konteynerin içine baktığında poşetin içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etmişti. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahsın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Banyoda doğum yaptı, bebeğini çöpe attı

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakan şahsın Y.F.Ş. isimli kadın olduğu belirlendi. Y.F.Ş, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen kadının, hamilelik sürecini ailesinden gizlediği, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine attığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Y.F.Ş. isimli kadın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.