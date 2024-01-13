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Avcılar E-5'te trafik kazasında otomobil hurda yığınına döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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Avcılar E-5'te trafik kazasında otomobil hurda yığınına döndü: 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç önce önündeki otomobile ardından refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13.01.2024 - 01:06,
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Avcılar E-5'te trafik kazasında otomobil hurda yığınına döndü: 2 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da E-5'te seyir halindeki araç önce öndeki bir otomobile ardından ise refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Cihangir Mahallesi mevkiinde Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 58 FZ 493 plakalı araç sürücüsü Turan Ş., bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki otomobile ardından ise refüje çarptı. Kaza sonrası çarptığı araç olay yerinden uzaklaşırken Turan Ş. kontrolündeki araç ağır hasar aldı. Araç içindeki 3 kişiden Zeki Can K. ve sürücü Turan Ş. yaralanırken Ahmet Turan Ç. ise kazadan yara almandan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken trafik, polis ekiplerince kontrollü bir şekilde devam etti.

Avcılar E-5\'te trafik kazasında otomobil hurda yığınına döndü: 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar E-5'te trafik kazasında otomobil hurda yığınına döndü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar E-5'te trafik kazasında otomobil hurda yığınına döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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