Avrasya Tüneli\'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı

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MHP\'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili \'Kaçak altın\' iddiası

İstanbul'da, Avrupa Yakası ile Anadolu Yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde hareketli dakikalar yaşandı. Bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle, tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

YANGIN NEDENİYLE TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgeye çok sayıda polis, ,itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuvvetli yağış nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul'da kaos iyice arttı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından tünelin açılacağını ve trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İBB TRAFİK VERİLERİ: YOĞUNLUK YÜZDE 80'İ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.25 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı. Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi nedeniyle trafiğin ilerleyen saatlerde de yoğun olacağı tahmin ediliyor.